1. Staffel, Folge 4: Die römisch-katholische Kirche stellt den Glanz des Alten Rom wieder her, indem sie die Aquädukte nachbauen lässt, die Brunnen restauriert und neue Müllvorschriften erlässt. Ein ehrgeiziger Papst "säubert" die jüdische Bevölkerung, schickt Tausende ins Ghetto innerhalb der Stadtmauern und verfügt, Müllsammeln als einzige zulässige Beschäftigung der Bewohner. Mussolini gelüstet es nach Unsterblichkeit - und er versucht, seine Herrschaft in eine Linie mit den großen Herrschern des Altertums zu stellen, indem er riesige öffentliche Bauwerke in Auftrag gibt, die mit Sklavenarbeit zustandekommen.