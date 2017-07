I am Legend Heute | Pro7 | 22:50 - 00:40 Uhr | HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Ein Virus verwandelte alle Menschen in blutsaugende Bestien. Nur der Biologe Robert Neville (Will Smith) ist immun. Tagsüber irrt er mit seinem Hund durch das verlassene New York, nachts sucht er nach einem Gegenmittel. Laufzeit: 110 Minuten Genre: , AUS, USA 2007 Regie: Francis Lawrence FSK: 12 Schauspieler: Robert Neville Will Smith Anna Alice Braga Ethan Charlie Tahan Zoe Neville Salli Richardson Marley Neville Willow Smith Dr. Alice Krippin Emma Thompson Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets