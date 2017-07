Planet der Affen: Revolution Heute | Pro7 | 20:15 - 22:50 Uhr | HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Zehn Jahre sind seit der Virenepidemie vergangen, die die Menschheit beinahe ausgerottet hätte. Als die Überlebenden im Affengebiet ein altes Wasserkraftwerk reaktivieren wollen, droht Krieg. Der Ingenieur Malcolm schafft es aber, eine friedliche Lösung mit Caesar (Andy Serkis), dem Anführer des Affenvolks, auszuhandeln. Doch das Abkommen gilt nur kurze Zeit. Original-Titel: Dawn Of the Planet Of the Apes Laufzeit: 155 Minuten Genre: , USA 2014 Regie: Matt Reeves FSK: 12 Schauspieler: Caesar Andy Serkis Malcolm Jason Clarke Dreyfus Gary Oldman Ellie Keri Russell Koba Toby Kebbell Alexander Kodi Smit-McPhee