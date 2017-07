Max ist wütend, dass Tara ihm so lange verheimlicht hat, dass ihre verschiedenen Persönlichkeiten wieder da sind. Er stellt sie zur Rede und verlangt, dass sie sich eine neue Therapeutin sucht. Tara vertraut sich ihren Nachbarn an, die ihr eine bekannte Therapeutin, Shoshana Schoenbaum, empfehlen. Diese wohnt jedoch in New York.