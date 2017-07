Sarah Lund und Mathias Borch haben noch immer keine Spur von der entführten Emilie. Ihre Ermittlungen führen sie nach Jütland. Dort geraten sie in die Gewalt des Entführers. Er will unbedingt das Notizbuch, das Borch bei einer Befragung sichergestellt hat. Lund kann den Kidnapper verletzen, doch wieder einmal gelingt ihm die Flucht. Zurück in Kopenhagen erhält Lund eine Nachricht von ihm.