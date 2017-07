Geplante Themen: - Vorwürfe gegen Pharmakonzern Bayer Die Hormonspiralen der Firma stehen in Verdacht psychische Krankheiten auszulösen. Die Themen der Nicht-Wahlberechtigten In Deutschland leben über acht Millionen Menschen ohne Wahlrecht. Studiogast Robert Redweik Der Münchener Songwriter stellt sein Album "Dein Vegas" vor. Service: Mit dem Auto ins Ausland Rechtsanwalt Kay Rodegra klärt über Reglungen in den Urlaubsländern auf. Kinotipp der Woche Kinostart der bitteren Komödie "The Party" und des Kriegsdramas "Dunkirk". Frauenfußball-EM in den Niederlanden Peter Großmann im Gespräch mit dem ehemaligen Nationalspieler Youri Mulder. - Frauenfußball-EM in den Niederlanden - Peter Großmann im Gespräch mit dem ehemaligen Nationalspieler Youri Mulder