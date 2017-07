Gäste: Osan Yaran, Oliver Müller, Jamie Wierzbicki und Patrick Salmen. Zugeschaltet wird die Schweizerin Hazel Brugger. Bühne frei für junge und frische Gesichter der deutschen Comedy-Szene! Mit dabei in Staffel 3 sind: Felix Lobrecht, Tino Bomelino, Alain Frei, Lisa Eckhart, Maxi Gstettenbauer, Marcel Mann, Masud, Osan Yaran, Till Reiners, Hazel Brugger, Thomas Schmidt, Amjad, Kerstin Luhr, Zymny, Beni Hafner, Tan Caglar, Jamie Wierzbicki, Robert Alan, Sandra Petrat, Salim Samatou, Nikita Miller, Patrick Salmen, Christiane Olivier, Oliver Müller, Simon Stäblein und Nektarios Vlachopoulos. Zur spannenden und abwechslungsreichen Mischung aus Stand up, Poetry Slam und Musik-Comedy steuern die Jungs der Berliner Band "Onkel Berni" wieder den Soundtrack bei. Im Auftrag des rbb produziert JuniTV die Sendungen im GRETCHEN in Berlin-Kreuzberg. Die nächste Folge von "Nuhr ab 18" zeigt Das Erste am kommenden Donnerstag, 3. August, um 23:00 Uhr.