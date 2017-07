Krieg der Welten III Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:05 Uhr | HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Vor Jahren war es den Menschen gelungen, eine Angriffswelle der Marsianer abzuwehren. Doch jetzt steht wieder eine Invasion der spinnenartigen Außerirdischen bevor. In kürzester Zeit wimmelt es von so genannten "Walkers" auf dem Planeten und das Ende scheint gekommen. Der einzige, der die Menschheit noch retten kann, ist George Herbert. Die etwas andere Verfilmung von H.G. Wells Sci-Fi-Klassikers. Original-Titel: H.G. Wells' War of the Worlds Laufzeit: 110 Minuten Genre: , USA 2005 Regie: David Michael Latt FSK: 12 Schauspieler: George Herbert C. Thomas Howell Matt Herbert Peter Greene Lt. Samuelson Jake Busey Sgt. Kerry Williams Andy Lauer Pastor Victor Rhett Giles Felicity Herbert Tinarie Van Wyk Loots