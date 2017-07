Santana - Live in Ostberlin 1987 Heute | MDR | 23:50 - 01:50 Uhr | Konzert Infos

Mehr Termine Inhalt "Samba pa ti" - wer kennt ihn nicht, den Welthit des Rockgitarristen Carlos Santana? Der Mexikaner gilt als der Erfinder des Latin-Rock. Die Höhepunkte aus der Konzertaufzeichnung vom 06. April 1987 zeigen in 100 Minuten Santanas sensationelle Live-Performance mit Woodstock-Klassikern wie "Soul Sacrifice" und "Jingo" über "Black magic woman" und "Europa" bis zu "Songs of Freedom" und dem All-Time-Greatest-Hit "Samba pa ti". Original-Titel: Carlos Santana Laufzeit: 120 Minuten Genre: Konzert, D 1987