Die Trauzeugen AG Heute | VOX | 20:15 - 22:10 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik

Mehr Termine Inhalt Der pummelige Doug Harris ist überglücklich, seine Freundin Gretchen hat ja zum Heiratsantrag gesagt. Sie wünscht sich eine große, traditionelle Hochzeit. Dafür braucht Doug acht männliche Trauzeugen, der Einzelgänger hat aber keinen einzigen Freund. Also beauftragt er den professionellen Trauzeugenvermittler Jimmy Callahan, der am Tag der Tage acht ganz besondere "Freunde" Dougs präsentiert. Original-Titel: The Wedding Ringer Laufzeit: 115 Minuten Genre: Komödie, USA 2015 FSK: 12 Schauspieler: Jimmy Callahan / Bic Kevin Hart Doug Harris Josh Gad Gretchen Palmer Kaley Cuoco Ed Palmer Ken Howard Grandma Palmer Cloris Leachman Doris Jenkins Jenifer Lewis