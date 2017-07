Wenn sich die Schlagerelite vor der eindrucksvollen Kulisse des Wasserschlosses in Klaffenbach in Chemnitz trifft, dann ist es Zeit für "Die Schlager des Sommers". Florian Silbereisen präsentiert das große Open-Air-Festival. Das hr-fernsehen hat die schönsten Auftritte zusammengestellt. Mit dabei: Maite Kelly, Zipfelbuben, Bernhard Brink, The Fantasy, Howard Carpendale, Jürgen Drews, Ben Zucker, Andy Borg, Anita & Alexandra Hofmann und die Kelly Family.