Simon und Robyn sind frisch verheiratet und wollen ihren Lebensmittelpunkt nach Los Angeles, in Simons alte Heimat verlagern. Ihr Glück scheint perfekt, als sie in ein Traumhaus in bester Lage ziehen. Eines Tages kommt es jedoch zu einer merkwürdigen Begegnung mit Gordo, einem Bekannten von Simon aus Highschool-Zeiten. Gordo scheint einen Narren an dem jungen Paar gefressen zu haben und wird nach und nach immer aufdringlicher. Was für ein Ziel verfolgt der mysteriöse Zeitgenosse mit seinen Stalking-Attacken?