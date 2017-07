Nachdem das alte Krankenhaus abgerissen und am Campus der "Winston University" von Michigan neu aufgebaut wurde, kehrt J.D. als Dozent dorthin zurück. Er trifft einige seiner alten Freunde wieder und lernt die junge engagierte Medizinstudentin Lucy kennen, die jetzt das durchmacht, was J.D. in seinen Anfänger-Jahren erlebt hat und die Zuschauer ab nun durch die Serie führt.