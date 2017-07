Der Waldgarten unterliegt dem Prinzip der Gestaltung und Wahrung von Vielfalt. In vielen Kulturkreisen ist er aus Notwendigkeit und als Überlebensstrategie entstanden. Was bietet ein Waldgarten? Der Gartenexperte Volker Kugel erklärt, wie wichtig schattige Waldgärten für die Natur sind. Darüber hinaus werden die Schönheiten der Gartenschau in Bad Herrenalb sowie ein privater Garten vorgestellt.