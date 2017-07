Psychiater Wendelin Winter soll an der Universität Lund einen Vortrag über Jagd halten und reist mit seiner Tochter nach Schweden. Bei einer traditionellen Elchjagd geschieht ein Mord. Wendelins kriminalistischer Spürsinn ist gefragt. "Mord in bester Gesellschaft - Der Tote im Elchwald" ist ein Teil der amüsanten Krimireihe mit Fritz Wepper, der als ermittelnder Psychiater zusammen mit seiner Tochter Sophie ("Kurhotel Alpenglück") auftritt. Auch die weiteren Rollen sind glänzend besetzt mit Miguel Herz-Kestranek ("Utta Danella - Tanz auf dem Regenbogen"), Andreas Guenther ("Donna Leon - Endstation Venedig"), Bernhard Schir ("Drei teuflisch starke Frauen - Eine für alle"), Annekathrin Bach ("Rosamunde Pilcher - Aus Liebe und Leidenschaft") und der vor allem in Schweden berühmten Helena Trolle. Peter Sämann ("Die Geierwally") drehte in Helsingborg und Umgebung nach einem Buch von Rolf-René Schneider ("Rose unter Dornen").