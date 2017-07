Alles beginnt mit einem Verkehrsunfall. In einer Nacht kurz vor Weihnachten wird ein Fahrradfahrer von einem Geländewagen angefahren. Der Fahrer hält nicht an. Der Immobilienmakler Dino Ossola ist zufrieden. Seine Tochter Serena ist mit Massimiliano Bernaschi, dem Sohn einer der reichsten Familien der Stadt liiert. Durch Serena öffnen sich ihm Türen. Hinter dem Rücken seiner schwangeren Lebensgefährtin Roberta und seiner Tochter kauft er sich in den Investmentfonds von Giovanni Bernaschi ein. Als die Geschäfte nicht mehr laufen, bekommt Dino dessen Skrupellosigkeit zu spüren. Aber er hat den Schlüssel zum Unschuldsbeweis Massimilianos an dem Unfall. Diese Info erkauft sich Carla Bernaschi teuer. Carla Bernaschi ist sehr reich, nicht mehr ganz jung, aber attraktiv. In gleichem Maße ist sie unzufrieden. Mit einem Theaterprojekt wird alles anders, denn ihr künstlerischer Direktor Donato macht sie zu seiner Muse, zur Mäzenin und Geliebten. Bis ihr Mann ihr das liebgewonnene Spielzeug wegnimmt und damit der Affäre mit Donato die Grundlage entzieht. Als ihr verwöhnter Sohn in Verdacht gerät, den nächtlichen Unfall verursacht zu haben, entdeckt Carla ihre Mutterrolle neu. Dieser Thriller ist nicht nur spannend, sondern auch effektvoll inszeniert. Aus drei Perspektiven wird die Geschichte aufgebaut, mit einer tollen Besetzung der habgierigen und selbstsüchtigen Protagonisten. Die Suche nach dem Schuldigen wird zu einem verworrenen Spiel der Interessen.