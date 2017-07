Ihre letzte Aufgabe führt Sarah Wiener in das kulinarische Herz der britischen Arbeiterklasse, nach Waltham Abbey, knapp 30 Kilometer von London entfernt. In Tony Lanes "Pie & Mash Shop" serviert der Chef persönlich die Spezialität seines Hauses und die von East London: Aal in Gelee. Dazu gibt es eine Pastete mit Hackfleischfüllung und Kartoffelpüree mit Petersiliensoße. David Beckham liebt dieses Essen, Tony Lane ebenfalls, Sarah Wiener ist sich allerdings noch nicht sicher. Der Aal für das Gericht kommt immer noch aus der Themse, auch wenn der Fluss schon vor gut 150 Jahren "The Great Stink" hieß. Dafür wird ein paar Kilometer entfernt das beste Salz der Welt gewonnen. Sarah Wiener fügt dem Originalgericht mehr Gemüse und Vitamine zu, als im Rezept vorgesehen ist sie kann nicht anders. Leider ist ihre Jury nicht besonders feinfühlig: Die vier Fußballfans aus London wollen essen, was sie schon immer gegessen haben.