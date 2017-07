Sommer, Sonne, Feuerwerk und hinreißende Musik von George Gershwin bis Frank Sinatra: Auf dem Programm der Gala stehen Evergreens wie "In the Summertime", "Walking on Sunshine", "My Way" und "You are the sunshine of my life". Auch Klassikfans kommen auf ihre Kosten, wenn der "Sommer" aus Vivaldis "Vier Jahreszeiten", sowie das "Nessun Dorma" aus der Oper "Turandot" von Giacomo Puccini erklingten.