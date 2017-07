Jonas Vogt will bei einer Auszeit im Kloster Ruhe vor dem Joballtag finden. Doch sein Aufenthalt endet tödlich. Seine Leiche wird auf den Bahngleisen nahe dem Kloster gefunden. Zuvor hatte Vogt den Klosterbrüdern anvertraut, dass er als IT-Berater immer gestresst sei. Ist ihm die Belastung zu groß geworden, so dass er keinen anderen Ausweg als den Freitod gesehen hat? Doch die Obduktion ergibt anderes. Vogt war bereits tot, als der Zug ihn überfahren hat. Wer hatte einen Grund, ihn zu töten? Noch am Vortag ist Ehefrau Eva-Marie im Kloster zu Besuch gewesen. Das Ehepaar hat einen heftigen Streit gehabt. Ging es dabei um die Blumenhändlerin Anna Schönfeldt? Ihr Name steht jeden Freitag in Jonas Vogts Kalender. Doch Anna streitet ab, Jonas näher zu kennen. Mit dem schweigsamen Pater Markus hat Jonas während seiner Zeit im Kloster oft geredet. Weiß er, welche Probleme Jonas noch umgetrieben haben?