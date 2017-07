Schwarzhumoriger, bissig bayerischer Mordspaß! Im dritten Eberhofer-Krimi nach einem Bestseller von Rita Falk laufen Sebastian Bezzel, Simon Schwarz & Co. in Höchstform auf. Gregor Bloéb versetzt die schräge Provinznest-Truppe von Niederkaltenkirchen in Angst und Schrecken. Die Flucht führt sie an den sonnigen Gardasee, wo ja Lisa Maria Potthoff das Liebesglück in der Pizzeria Potenza sucht. Ab 11.8. stürmen sie mit "Grießnockerlaffäre" wieder unsere Kinos! Susi hat von Niederkaltenkirchen endgültig die Nase voll. Eberhofer hat die allerletzte Chance vermasselt, mit ihr zusammenzuziehen. So folgt Susi dem heißblütigen Luca nach Potenza am Gardasee, wo dieser für sie eine Pizzeria eröffnet hat. Dienststellenleiter Moratschek fürchtet indes die Rache des Psychopathen Küstner. Ein Schweinskopf in seinem Bett hat ihn in hellste Panik versetzt. Eberhofer übernimmt mit seiner skurrilen Truppe Moratscheks Personenschutz. Auf turbulenter Flucht geht es im Hippie-Bus ausgerechnet zu Susis Pizza-Paradies am Gardasee.