House hat einen Filmriss: Er befindet sich in einem Stripteaselokal und hat keine Ahnung, wie und wo er die letzten vier Stunden verbracht hat, erschwerend kommt hinzu, dass er keine Erklärung für seine Kopfwunde und das Blut an seinen Händen hat. Im Krankenhaus versucht er mit seinem Team, das Rätsel zu lösen, just zu einem Zeitpunkt, an dem in der Notaufnahme eine Menge Unfallopfer eingeliefert werden. Als House nicht weiterkommt, wagt er es mit Hypnose. Während sein Unterbewusstsein die verlorene Zeit zu füllen versucht, hat er immer wieder Flashs aus der verlorenen Zeit. Er sieht sich in einem Bus voller Menschen. Er weiß, dass ein Fahrgast sterben wird, aber er kann das Gesicht der Person nicht erkennen. Immer wieder taucht eine rätselhafte, schwarz gekleidete Frau auf. Sie trägt ein Bernsteinamulett, in dem ein Moskito gefangen ist.Schließlich entscheidet er, mit seiner Crew die Geschichte im Bus nachzustellen. Dabei erlebt er den eigentlichen realen Unfall und erkennt, dass auch Amber in dem Bus saß. Jetzt weiß er, dass Amber die Person ist, die sterben wird.