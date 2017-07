Doc Esser - Abnehmen: Kampf dem inneren Schweinehund Dr. Heinz-Wilhelm Esser wird drei Abnehm-Kandidaten vermitteln, wie sie die Motivation für ihr Ziel, schlank zu werden und zu bleiben, aufrechterhalten. Die Entscheidung schlank zu sein, fällt im Kopf. Aber wie bleibt man am Ball? Was tun, wenn alte Gewohnheiten wie kalorienreiches Futtern und zu wenig Bewegung sich nach und nach wieder in den Alltag schleichen? Zusammen mit einer Ernährungsexpertin und einer Motivationstrainerin gibt er ganz konkrete Tipps und Hilfestellungen, wie die Kandidaten den schweren Kampf gegen den inneren Schweinehund gewinnen können.