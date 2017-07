In der dritten Folge rollt der "Land und lecker"-Bus Richtung Lünen. Auf dem Gahmener Hof lebt die Familie Goertz und mit ihnen viele glückliche Schweine und Rinder. "Unsere Schweine sind echte Luxusschweine" juxt Dietrich Goertz. Sie leben in einem offenen Stall mit "Spielzeug-Ecke", damit es im Stroh nicht so langweilig wird. Sabine Goertz liebt ihren Hofladen und bestückt ihn vor allem mit selbst gekochten Speisen wie Grünkohleintopf oder Gulaschsuppe. Auch beim Landmenü wird die Gastgeberin Produkte vom Hof anbieten. Bei der Hofbesichtigung dürfen die Gäste sogar das Allerheiligste betreten: das wunderschöne alte Wohnhaus, in dem sich heute ein Trauzimmer befindet. Wo einst Eier verkauft wurden, kann man sich jetzt das "Ja-Wort" geben. Das kann ja nur echte "Landliebe" sein! - Luxus für Schweine und Rinder