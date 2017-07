Kurt Wallander (Kenneth Branagh)Hakan von Enke (Terrence Hardiman)Doktor Öberg (John Lightbody)Linda Wallander (Jeany Spark)Louise von Enke (Ann Bell)Nils Ytterberg (Simon Chandler)Sten Norlander (Christopher Fairbank)Lennart Mattson (Barnaby Kay)Nyberg (Richard McCabe)Tobias Eliasson (Joe Claflin)Klara von Enken (Kitty Peterkin)Hans von Enke (Harry Hadden-Paton)Steven Wilson (Garrick Hagon)Simona (Boel Larsson)und andere Die Diagnose ist ebenso eindeutig wie erschütternd: Alzheimer. Kurt Wallander Kenneth Branagh muss nun damit klarkommen, dass sich sein Leben schon bald radikal ändern wird. Obwohl erstaunlich gefasst, findet er nicht die Gelegenheit, es seiner Tochter Linda zu sagen. Als er noch über die passenden Worte grübelt, kommt sie ihm mit einer weiteren besorgniserregenden Nachricht zuvor: Ihr Schwiegervater Hakan von Enke ist spurlos verschwunden. Statt sich erst einmal über seine eigene Situation klar zu werden, nimmt der wegen einer Gedankenlosigkeit vom Dienst suspendierte Kommissar die Suche nach dem Verschwundenen auf und ist bald in seinem Element. Von Sten Norlander, einem alten Freund Hakans, bekommt Wallander einen ungewöhnlichen Hinweis: Dieser berichtet von einem rätselhaften militärischen Zwischenfall in schwedischen Hoheitsgewässern in den 1980er Jahren, bei dem von Enke als U-Bootkommandeur beteiligt war. Weil es keinen anderen Ansatzpunkt für dessen Verschwinden gibt, folgt Wallander dieser weit zurückreichenden Spur. Der geheimnisvolle Amerikaner Steven Wilson stößt ihn dabei auf ein lang gehütetes Familiengeheimnis, von dem selbst Lindas Mann Hans nichts wusste. Als dessen Mutter Louise tot aufgefunden wird und Wallander bei ihrer Leiche Geheimdienstunterlagen findet, ist ihm klar: Håkans militärische Vergangenheit hat die Familie eingeholt.