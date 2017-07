Der Polizist Felix Rust wird erstochen aufgefunden. Batic und Leitmayr stellen bald fest, dass er offenbar auf der Suche nach schnellem Sex war und Kontakte zu einschlägigen Treffs hatte. Ihre Ermittlungen konzentrieren sich auf zwei Frauen: die filmverrückte, lebenshungrige Ira und die zarte, eher biedere Judith. Während Judiths Bruder Lukas ihr ein Alibi gibt, belastet sich Ira immer mehr. Als die Kommissare schließlich die wahren Hintergründe des Falles erahnen, ist Ira in Lebensgefahr ... Der Streifenpolizist Felix Rust verbringt seine einsamen Feierabende mit voyeuristischen Beobachtungen und anonymen Telefonanrufen. Bis er durch eine bizarre, ganz in Leder gekleidete Figur in eine bedrohliche erotische Wirklichkeit entführt wird, die seine Sinne bis aufs Äußerste reizt. Am nächsten Tag wird seine verstümmelte Leiche an einem See aufgefunden. Alle Spuren weisen auf eine Frau als Täterin. Die beiden Hauptkommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr ermitteln im Umfeld der Einsamen und Partnersuchenden. Bei ihren Ermittlungen schlüpfen Batic und Leitmayr in die Rolle möglicher Heiratskandidaten. Ihr Kollege Carlo Menzinger macht sich daran, eine der letzten Eintragungen im Kalender des Toten zu entschlüsseln: "Cocoon" - ein Filmtitel. Die Nachforschungen der beiden Hauptkommissare konzentrieren sich auf die lebenshungrige, filmverrückte Videoverkäuferin Ira Berg und auf die Spielwarenverkäuferin Judith Homann. Doch beide Verdächtige können Alibis vorweisen. Zu allem Überfluss wird Leitmayr von Ira zu schweißtreibenden Verfolgungsjagden provoziert, Batic soll sich sofort für eine feste Beziehung mit einer Kollegin entscheiden, und Carlo ist merkwürdig verschlossen und gibt nichts über seine Recherchen zum Stichwort "Cocoon" preis. Als die beiden Kommissare die wahren Hintergründe dieses Falls zu ahnen beginnen, hat sich Ira aus lauter sommerlicher Langeweile in eine lebensgefährliche Situation gebracht ...