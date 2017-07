Boje und Franzi werden zu einer Ruhestörung gerufen und kommen dazu, als der ehemalige Zuhälter Lucky Böhme bei einem handfesten Streit mit seiner Verlobten Manuela zusammenbricht. Aus seinen Anfangstagen als Polizist hat Boje schlechte Erinnerungen an Lucky. Er hatte geglaubt, die Ex-Kiezgröße friste inzwischen ein kümmerliches Dasein in einem Männerwohnheim, und wundert sich über dessen neuerlichen Reichtum. Als auch noch Luckys alte Kumpel Esser und Peter auftauchen und die gute alte Zeit heraufbeschwören, wird Boje misstrauisch: Lucky muss irgendwie zu Geld gekommen sein. Gegen Franzis anfängliche Zweifel und gegen Bergers ausdrückliche Anweisung sucht Boje nach Hinweisen auf Luckys letzten Coup. Hat der Gangster etwas mit dem spektakulären Picasso-Diebstahl in der Elbvilla des Unternehmers Werner Hartel zu tun? Nils und Melanie ermitteln im Auftrag des LKA ebenfalls im Fall des gestohlenen Gemäldes. Die Nachforschungen im Hause Hartel verlaufen zunächst schleppend, doch dann kommen die beiden einem pikanten Geheimnis des Geschäftsmannes auf die Spur.