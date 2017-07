Live-Übertragung eines Vorrundenspiels bei der Fußball-Europameisterschaft der Damen 2017 in den Niederlanden. Die 16 Mannschaften treten in vier Vorrundengruppen an, in denen sich die jeweils beiden Besten für das Viertelfinale ab dem 29. Juli qualifizieren. Die deutsche Mannschaft unter der neuen Trainerin Steffi Jones gehört als Titelverteidiger erneut zu den Turnierfavoriten.