Auf den Spuren des Marsupilami Heute | Super RTL | 22:15 - 00:15 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die Fernsehkarriere von Dan Geraldo befindet sich schon seit einer Weile auf dem absteigenden Ast. Mit einer exotischen Abenteuerreportage aus dem fernen Palumbien will er sich wieder ins Gespräch bringen. Unterwegs zu den Payas, deren Häuptling Dan interviewen soll, läuft ihnen das Marsupilami über den Weg. Original-Titel: HOUBA! On the Trail of the Marsupilami Laufzeit: 120 Minuten Genre: Abenteuerfilm, B, F 2012 FSK: 6 Schauspieler: Pablito Camaron Jamel Debbouze Dan Geraldo Alain Chabat Hermoso Fred Testot Général Pochero Lambert Wilson Pétunia Géraldine Nakache Reine Paya Liya Kebede Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets