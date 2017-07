Saat des Todes Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:35 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Die Pest in Paris? Im 21. Jahrhundert? Das Gerücht eines Seuchenausbruchs macht in der französischen Hauptstadt die Runde. Zugleich tauchen auf Haustüren gekritzelte Ziffern in der Stadt auf: Die umgedrehte 4 bedeutete im Mittelalter den Schutz vor der tödlichen Krankheit. Bald wird die erste Leiche gefunden - sie weist schwarze Hautverfärbungen auf. Kommissar Adamsberg ermittelt. Original-Titel: Pars vite et reviens tard / Have Mercy on Us All Laufzeit: 140 Minuten Genre: Drama, F 2007 FSK: 12 Schauspieler: Jean-Baptiste Adamsberg José Garcia Danglard Lucas Belvaux Marie Marie Gillain Hervé Decambrais Michel Serrault Camille Linh Dan Pham Damas Nicolas Cazalé