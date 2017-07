Bones - Die Knochenjägerin Heute | RTL | 20:15 - 21:15 Uhr | Krimiserie Infos

Gerade als Booth und Brennan aus England abreisen wollen, ereilt sie ein Anruf von Inspector Pritchard. Eine verkohlte Leiche wurde gefunden, vermutlich handelt es sich um Brennans Kollegen Dr. Ian Wexler. Brennan nimmt die Identifizierung der Leiche vor und kann noch am Tatort einen Unfall ausschließen: Dr. Wexler wurde ermordet. Spuren führen die Ermittler zu einem Ruder-Club an der Themse. Original-Titel: Bones Untertitel: Zwei Amerikaner in Großbritannien - Teil 2 Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2008 Regie: Ian Toynton, Stephen Nathan Folge: 2 Schauspieler: Dr. Temperance 'Bones' Brennan Emily Deschanel Special Agent Seeley Booth David Boreanaz Dr. Lance Sweets John Francis Daley Angela Montenegro Michaela Conlin Dr. Camille Saroyan Tamara Taylor Dr. Jack Hodgins T.J. Thyne