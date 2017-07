Kleidung, Bilder, Porzellan, Antiquitäten - die Sammlung von Anna (56) nimmt kein Ende mehr. Dabei wirkt ihr Anwesen ganz unscheinbar: In einer Villa auf dem Land hat sich die Frührentnerin ein wahres Schmuckkästchen gekauft - von außen zumindest. Innen ist das Haus völlig heruntergekommen und stark renovierungsbedürftig. Zwischendrin stehen Unmengen an Trödel. Nach einem Hilferuf aus der Familie nehmen sich Mauro Corradino, Otto Schulte und Sükrü Pehlivan der Sache an. Sohn Anthony (31) und Schwester Margarete (72) sind sich einig: Hier kann Anna nicht mehr wohnen. Auf 500m² hortet sie das Ergebnis ihrer vierzigjährigen Sammelleidenschaft. Als sie sich vor sechs Jahren den Traum vom Eigenheim erfüllte, artete ihre Sammelwut vollends aus: Endlich hatte sie Platz, ihre Utensilien abzustellen. Mittlerweile hat die Situation dramatische Formen angenommen: In dem baufälligen Haus bewohnt Anna sogar ein ausgebranntes Zimmer. Ihr Sohn und ihre Schwester gaben ihr laufend Geld, um die Renovierungen zu stemmen, doch Anna nutzte die Finanzspritzen, um massenweise Trödel zu kaufen. Erst ein Feuer im Anwesen zeigte Anthony und Margarete, welches Ausmaß die Leidenschaft genommen hat. Nun haben sie die Trödler gerufen, um gemeinsam mit Anna einen Ausweg aus den untragbaren Wohnzuständen zu finden. Zusammen wollen sie einen Neuanfang schaffen - nur ist Anna auch bereit, sich von ihren über die Jahre liebgewonnenen Stücken zu trennen?