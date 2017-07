Ein angesehener Geschäftsmann liegt erschossen in seinem Wagen. Die Spuren führen Irene Huss und ihren Kollegen Jonny Blom zu einem Motorradklub, der in viele kriminelle Aktivitäten verstrickt ist. Dennoch konnte man ihnen bislang nie etwas nachweisen, und die Männer sorgen auf brutalste Weise dafür, dass dies auch so bleibt. Die Macht der Biker erstreckt sich bis in Kreise der Polizei.