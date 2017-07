Scrubs - Die Anfänger Morgen | ORF 1 | 13:45 - 14:10 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt J.D.s Zögling Lucy bemüht sich, gegen Dr. Cox' ausdrücklichen Willen, um den sympathischen Alkoholiker Alan und besorgt ihm einen Platz in einer Entzugsklinik. Als Alan wenige Tage später sturzbetrunken wieder ins Krankenhaus eingeliefert wird, ist Cox so schadenfroh wie Lucy verzweifelt. Denise und Drew wollen sich nicht eingestehen, dass sie einander wirklich mögen. Turk und J.D. bearbeiten die beiden, sich zueinander zu bekennen. Original-Titel: Scrubs Untertitel: Unser Trinkerfreund Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2009 Folge: 2 FSK: 12 Schauspieler: Dr. John "J.D." Dorian Zach Braff Dr. Christopher Turk Donald Faison Dr. Perry Cox John C. McGinley Dr. Elliot Reid Sarah Chalke Dr. Denise Mahoney Eliza Coupe Lucy Bennett Kerry Bishé