Der letzte Bulle Heute | SAT.1 | 20:15 - 21:15 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Ein schwuler Feng-Shui-Lehrer ist auf fernöstliche Art und Weise ermordet worden. Mick, der für diesen ganzen Hokuspokus nicht viel übrig hat, findet heraus, dass das Opfer offenbar doch auf Frauen stand. Weil nach dieser Erkenntnis seine Theorie ad acta gelegt ist, muss er noch tiefer in die Welt des Feng-Shui eintauchen... Original-Titel: The Last Cop Untertitel: Im Schatten von Feng Shui Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, D 2010 Regie: Sebastian Vigg Folge: 5 FSK: 6 Schauspieler: Michael "Mick" Brisgau Henning Baum Andreas Kringge Maximilian Grill Vincent Schwarz Andreas Grötzinger Uwe Breuer Hannes Hellmann Lavina Breuer Beate Maes Dr. Jörg Willinger Thomas Kügel Weitere Empfehlungen