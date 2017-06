In der letzten Staffel-Folge wagen sich Radiomoderatorin Steffi Neu und ihr Partner, PR-Berater Markus Bremers, in den Quizkampf: Die Eltern von zwei Kindern haben sich in ihrer Jugendzeit bei einem Fußballturnier kennengelernt, wohnen in einer 8500 Seelen-Gemeinde am Niederrhein und bezeichnen sich selbst als "bekennende Landeier"! Ob sie sich mit so viel guter Landluft im "Paarduell" gegen Anne und Frank durchsetzen können?