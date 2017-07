Er ist blind. Und dennoch: Am 21. Mai 2017 hat der Osttiroler Alpinist Andy Holzer nach 49 Tagen den Mount Everest erreicht und somit die sieben höchsten Gipfel der Welt erklommen. Der mit 8848 Metern höchste Berg der Welt fehlte dem Extrembergsteiger noch in seiner Sammlung der sogenannten "Seven Summits", der sieben höchsten Gipfel des Welt. Dokumentarfilmerin Eva Spreitzhofer hat Andy Holzer 2014 getroffen. Sie schuf ein beeindruckendes und berührendes Porträt des "Blind Climber", wie Andy Holzer sich selbst nennt. Es ist ein Dokumentarfilm über die Bewältigung des Lebens, über Träume und Grenzüberschreitungen. Von seinen Eltern wurde Andy Holzer wie ein sehendes Kind erzogen, was er als die Ursache seines erfolgreichen Lebens sieht. Geschickt hat er gelernt, sich an das Leben der Sehenden anzupassen. Die blinde Welt interessiere ihn nicht, sagt er. Heute repariert er das Dach seines Hauses und ist seit 25 Jahren mit einer sehenden Frau verheiratet. Er bewegt sich an Orten, an denen man normalerweise keine Blinden vermutet - in steilen Bergen -, und er übt für einen Blinden ungewöhnliche Sportarten aus: Bergsteigen, Skifahren und Mountainbiken. Wie befreiend es ist, zu seinen Schwächen zu stehen und sich auf seine Stärken zu konzentrieren, erzählt der Film anhand der Geschichte von Andy Holzer und der Menschen in seinem Umfeld auf spannende und witzige Weise. Das filmische Ergebnis ist eine Reise von Sehenden in eine Welt, von der uns nur ein Sinnesorgan trennt, die uns fremd und unbekannt ist, obwohl sie eigentlich mitten in unserer Welt liegt.