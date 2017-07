25 Jahre nach der Ermordung seiner Eltern gerät ein früherer Polizist selbst in Mordverdacht - und ins Visier eines unbekannten Killers, der offensichtlich eine Todesliste abarbeitet. Ex-Fußballstar Eric Cantona beweist in diesem rasant erzählten französischen Thriller die Kaltblütigkeit des geborenen Actionhelden. Als Kinder mussten die beiden Polizisten Mica (Eric Cantona) und Romain Lombardi (Stéphan Guérin-Tillié) mit ansehen, wie ihre Eltern zusammen mit etlichen anderen Gästen einer Geburtstagsfeier von unbekannten Killern hingerichtet wurden. Dieses niemals aufgeklärte "Massaker von Brecht", benannt nach dem Ort, an dem es stattfand, erhält neue Aktualität, als 25 Jahre später der inzwischen aus dem Polizeidienst ausgeschiedene Mica eine anonyme Mail bekommt, in der der Bankier Hochet (Jean-Georges Brunet) als einer der damaligen Mörder genannt wird. Kurz darauf wird Hochet erschossen in seiner Wohnung aufgefunden, die Überwachungskamera zeigt Mica im Aufzug des Hauses. Von nun an ist Mica auf der Flucht, nimmt aber Kontakt zu seinem Bruder auf, der daraufhin zwischen den Stühlen sitzt: Einerseits muss er wie ein Polizist handeln, dem die ermittelnden Kollegen vertrauen können, andererseits muss er die Ermittler aushorchen, um Micas Unschuld zu beweisen. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Mails mit weiteren Namen, deren Träger kurz darauf ermordet werden. Verzweifelt versuchen Mica und Romain, einen der früheren Täter vor dem - offensichtlich eine Liste abarbeitenden - Killer zu finden, um endlich an den Drahtzieher der Morde zu kommen.