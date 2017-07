Petite Messe solennelle - Ballett am Rhein tanzt Rossini - Opernhaus Düsseldorf Heute | 3sat | 20:15 - 21:50 Uhr | Tanz Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt In Bewegung bleiben, Stillstand vermeiden mit diesem Credo bringt Choreograf Martin Schläpfer mit jeder neuen Premiere frischen Wind in die Tanzlandschaft. Sein Ballett am Rhein zählt zu den angesagtesten Ensembles weltweit. Für den Sommer 2017 kreierte Schläpfer ein Tanzstück auf Musik von Rossini: die Petite Messe solennelle. 1864 schrieb Rossini dieses beachtliche Alterswerk. Original-Titel: Petite Messe solennelle - Ballett am Rhein tanzt Rossini Laufzeit: 95 Minuten Genre: Tanz, D 2017 Gäste: Gäste: Morenike Fadayomi, Corby Welch, Günes Gürle, Katarzyna Kuncio, Dagmar Thelen, Wolfgang Wiechert, Patrick Francis Chestnut Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets