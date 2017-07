Der Entdecker Prinz Maximilian zu Wied und der Maler Karl Bodmer reisten 1832 in das Gebiet der Ureinwohner Nordamerikas und dokumentierten deren Welt. Ihre Berichte und Bilder prägen bis heute unsere Vorstellung von den Indianern. Die Doku folgt der Reiseroute und erzählt Abenteuer. Die Romanfigur Winnetou entsprang der Fantasie des Schriftstellers Karl May, er selbst war nie in Amerika.