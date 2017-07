Die neu eingerichtete Art Division von Europol unter der Leitung von Rose Dubois hat den weltbekannten Street-Art-Künstler Arturo verhaftet. Bei seiner jüngsten Aktion ließ Arturo während einer Vernissage im Hause des berüchtigten Vorstandschefs Torben Jensen falsche Euroscheine von der Decke regnen. Die Suche nach einer ausrangierten Gelddruckmaschine führt die Europol-Agentin und ihren Kollegen Juha Virtanen schließlich in das Lagerhaus und Atelier des etablierten Künstlers Victor Detta, den sie kurzerhand als Arturo identifizieren und verhaften. Vor seiner Verhaftung hatte Victor alias Arturo jedoch noch einen letzten spektakulären Coup mit der kritischen Botschaft "Art, not Money" geplant. Er arbeitete mit sechs jungen Künstlern zusammen, die nach seiner Verhaftung beschließen, die bereits penibel geplante Aktion ohne ihren Freund und Mentor durchzuziehen. Während Rose Dubois intern erklärt, dass sie den unbequemen Street-Art-Künstler verhaftet haben, verschwinden simultan in sechs Ländern aus sechs renommierten Museen sechs der bekanntesten Gemälde der Welt Arturos letzter Coup. Die sechs entwendeten Gemälde haben alle mindestens zwei Gemeinsamkeiten: Sie sind unglaublich wertvoll und sie dienen mächtigen internationalen Konzernen dazu, Steuern einzusparen. Ella, Oskar, Sigrid, Max, Francis und Jakob haben "Art, not Money" erfolgreich in Gang gebracht. Auf einer eigens dafür eingerichteten Onlineplattform fordern die verbündeten Künstler, die unter dem Pseudonym "The Spiral" agieren, nun die Öffentlichkeit zu einer Schnitzeljagd auf: Sie sollen die gestohlenen Meisterwerke wiederfinden und damit Teil des größten gemeinschaftlichen Kunstwerks aller Zeiten werden.