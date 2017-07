Pink Floyd "P.U.L.S.E" - The Dark Side of the Moon Live Heute | ARTE | 23:25 - 00:15 Uhr | Konzert Infos

Nach der Veröffentlichung des Albums "The Division Bell" ging die legendäre progressiv-psychedelische Band Pink Floyd 1994 auf eine riesige weltweite Promotion-Tournee. Teil des Sets war die erstmalige und vollständige Live-Performance des Kultalbums "The Dark Side of the Moon" (1973). Aus den Konzertmitschnitten entstanden ein Live-Doppel-Album und ein Live-Video mit dem Titel "Pulse". Pink-Floyd-Konzerte waren schon immer bekannt für spektakuläre Spezial- und Lichteffekte und auch diese mit 20 Kameras aufgezeichnete Show enttäuscht die Erwartungen nicht. Für das am 20. Oktober 1994 im Londoner Earls Court gefilmte Konzert wurden sogar spezielle zusätzliche Laser- und Lightshows eingebaut. Die 50-minütige Konzertaufzeichnung unter der Regie von David Mallet zeigt die faszinierende und beeindruckende Aufführung von "The Dark Side of the Moon" in voller Länge. Original-Titel: Pink Floyd: P.U.L.S.E - The Dark Side Of the Moon Live Laufzeit: 50 Minuten Genre: Konzert, GB 1994 Regie: David Mallet Gäste: Gäste: Pink Floyd