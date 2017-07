Nur alle vier Jahre findet es statt: das Ulmer Fischerstechen, eine Art Ritterturnier auf dem Wasser. Die Kombattanten, Abkömmlinge alteingesessener Ulmer Familien, treten vor der historischen Kulisse der ehemaligen freien Reichsstadt gegeneinander an, um den jeweils anderen mit dem Speer von der Zille in die Donau zu stoßen. An zwei Julisonntagen wird gestochen. Höhepunkt ist allerdings der 23. Juli, denn dann wird der Sieger gekürt. Erstmals berichten BR und SWR gemeinsam live in ihren Fernsehprogrammen von der traditionsreichen Veranstaltung auf der Donau.