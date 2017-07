Benedikt Münzer wird erschlagen aufgefunden. Nur einen Tag vor seinem Tod war Münzer erstmals seit zwei Jahren wieder in seinem Heimatort Sonnenbach, was zu einem Eklat führte. Nach einer Zeugenaussage wurde Münzer unmittelbar vor seinem Ableben von in Teufelskostüme gehüllten Männern bedroht. Kostüme, die sich als Sonnbacher Krampusse herausstellen. Einsatzort der SOKO 5113 also: Sonnbach.