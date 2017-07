Mit einer großen und bunten Primetime-Jubiläumsausgabe feiert die berühmte Kinderquizsendung "1, 2 oder 3" ihre 1000. Folge. Gemeinsam moderiert von Steven Gätjen und Elton. Randvoll mit spannenden Experimenten und Aktionen, lässt es diese Show so richtig krachen. Drei Kinderteams, angeführt von den prominenten Teamkapitänen Stephanie Stumph, Mark Forster und Bülent Ceylan, kämpfen auf den bekannten Sprungfeldern um den Sieg. Jede der kniffligen Fragen wird durch ein Experiment oder eine Aktion eingeleitet oder aufgelöst. Diese sind in der Primetime-Ausgabe eine ordentliche Nummer größer und spektakulärer - wer gern staunt und dabei auch noch etwas lernen will, kommt voll auf seine Kosten. Weitere Jubiläumsgäste in der Sendung sind Günther Jauch und Helene Fischer. Und was bei einem solchen Jubiläum nicht fehlen darf, ist ein Blick zurück auf die schönsten Momente aus 1000 Folgen "1, 2 oder 3". - Die große Jubiläumsshow