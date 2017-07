Eine merkwürdige Pelle auf Fritz Fuchs' Kompost. Eine Schlangenhaut? Nachbar Paschulke gerät in Panik. Er hütet gerade die Kaninchen seiner Nichte. Was, wenn die der Schlange zum Opfer fallen? Und plötzlich: Eines der Kaninchen verschwindet. Für Fritz beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Gibt es bei uns in Deutschland überhaupt noch Schlangen? Wenn ja, wo und wie leben sie? Und können sie wirklich Kaninchen fressen? Fritz forscht nach. Fritz sucht Rat bei Yasemin. Doch an ihrem Büdchen gibt es Schlangen nur in Form von Fruchtgummi.