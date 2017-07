Um ihn daran zu hindern, in Florida Rache an einem Drogenbaron zu nehmen, entzieht der britische Geheimdienst 007 die Lizenz zum Töten. Zweiter Auftritt von Timothy Dalton als James Bond. Doch wenn es darum geht, seinen besten Freund zu rächen, braucht ein Bond keine Lizenz. Sein Freund wurde direkt nach seiner Hochzeit auf grausamste Weise umgebracht, und 007 ist auf der Fährte des Mörders und korrupter Kollegen. Doch wem kann er trauen? Diesmal trägt er den Smoking aus besonderem Anlass. Denn James Bonds (Timothy Dalton) Freund und CIA-Kollege Felix Leiter (David Hedison) heiratet die schöne Della (Priscilla Barnes). Kurz zuvor wird bei einem spektakulären Einsatz noch schnell der kolumbianische Drogenbaron Franz Sanchez (Robert Davi) geschnappt, der sich allerdings umgehend wieder freikauft. Noch während Felix' Hochzeitsnacht übt Sanchez schreckliche Rache: Felix schwebt nach einer Hai-Attacke in Lebensgefahr, seine Frau ist tot. Erschüttert sinnt Bond auf Rache, doch der MI6 spielt nicht mit und entzieht ihm seinen Agentenstatus samt Lizenz zum Töten. Auf sich allein gestellt, versucht Bond, zu dem schwer bewachten Sanchez vorzudringen. Dabei erhält er unerwartet Hilfe von Q(Desmond Llewelyn), dem Waffenspezialisten des britischen Geheimdienstes, und der amerikanischen Agentin Pam Bouvier (Carey Lowell). Fragt sich nur, ob Bond sich auf sie verlassen kann oder lieber der bildschönen Lupe (Talisa Soto) vertrauen sollte, die sich Sanchez als gefangene Geliebte hält. Lange bevor Daniel Craig wegen eines Biers innerhalb der Bond-Fangemeinde einen Aufschrei ausgelöst hatte, genehmigte sich bereits Timothy Dalton in diesem Film ungerührt ein helles Blondes. Auch sonst gibt es einige Ähnlichkeiten zwischen den beiden Bond-Darstellern, die zu den härtesten, athletischsten und unironischsten Verkörperungen des Agenten gehören. Als pockennarbiger Oberschurke lehrt der vielbeschäftigte Robert Davi ("Stirb langsam", "Profiler", "Expendables 3", "Das Jerico-Projekt") Freund und Feind das Fürchten. In der Rolle des ersten Schurken-Handlangers ist der damals noch fast unbekannte Benicio del Toro ("Traffic - Die Macht des Kartells", "The Wolfman", "A Perfect Day", "Sicario") zu sehen.