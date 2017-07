Paul Dänning ein Bankräuber? Die Kollegen vom Kommissariat 14 sind schockiert, als Paul vor Dienstbeginn unter dem Verdacht des bandenmäßigen schweren Raubes festgenommen wird. Natürlich versucht das Team um Dirk Matthies sofort, Pauls Unschuld zu beweisen. Nur ergeben die Recherchen, dass das Belastungsmaterial gegen Paul erdrückend ist. In Pauls Wohnung wurde Geld aus einem Banküberfall gefunden. Bördy Lübbers, ein Kleinkrimineller vom Kiez, identifiziert Paul Dänning als einen der Täter. Unterlagen aus Pauls Spint deuten darauf hin, dass Paul in arger Geldnot war. Paul Dänning selber schweigt eisern zu den Vorwürfen. Dirk Matthies findet die Musiklehrerin Mira Jansen, mit der Paul Dänning offensichtlich in den vergangenen Monaten eine Beziehung eingegangen ist. Dirk ist sofort klar, dass Paul für diese Frau alles tun würde. Er entdeckt, dass Mira abends in einem Nachtklub auftritt, der Robert Pertev, einem stadtbekannten Gangster, gehört. Und auch neben diesem fragwürdigen Kontakt, scheint Mira weitere Geheimnisse zu haben. Während Paul sich in der Haft gegen seinen Zellengenossen Ecevit wehren muss, ermitteln die Kollegen vom Kommissariat 14 fieberhaft. Nur einer will nach Dienstschluss keine Observationen übernehmen: Piet Wellbrook, ein Kollege, der als Ersatz für Paul Dänning ins Kommissariat gekommen ist. Aber ausgerechnet Piet hat dann eine Idee, die den Ermittlungen eine neue Richtung gibt.