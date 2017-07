Unschuldige können seine Tophonorare leider nicht bezahlen. Also kümmert sich Strafverteidiger Henry Palmer (Robert Downey jr.) wenig darum, wen er mit allen Mitteln raushauen soll. Moral spielt für den mit allen Wassern gewaschenen Großstadtanwalt keine Rolle. Ganz anders sein Vater Joseph (Robert Duvall), der hochangesehene Richter von Carlinville im Bundesstaat Indiana. Kein Wunder, dass die beiden wenig miteinander anfangen können. Für die Beerdigung seiner Mutter kehrt Hank in seine Heimatstadt zurück. Dort ist alles beim Alten: Sein Vater lässt ihn die kühle Härte spüren, die ihn einst aus dem Elternhaus getrieben hat. Kurz ist die Wiedersehensfreude mit seinen Brüdern (Vincent D'Onofrio, Jeremy Strong) und einer Jugendliebe (Vera Farmiga). Nach der Trauerfeier möchte Hank so schnell wie möglich weg. Es kommt jedoch anders, denn der Richter gerät nach einem Unfall mit Todesfolge unter Anklage und sein ungeliebter Sohn will ihn verteidigen. Eigentlich ist das die Chance, endlich die Anerkennung seines Vaters zu gewinnen. Der lehnt jedoch Hanks übliche Kniffe kategorisch ab und macht es ihm mit seinem Starrsinn zusätzlich schwer. Dabei steht für Joseph alles auf dem Spiel: der gute Ruf, die Lebensleistung und sogar seine Freiheit. Bevor Vater und Sohn an einem Strang ziehen können, müssen sie Einiges ausräumen. Zwei Hollywood-Stars liefern sich in "Der Richter - Sein wichtigster Fall" ein faszinierendes Schauspielerduell. Robert Downey jr., selbst mit reichlich Gerichtserfahrung ausgestattet, brilliert als abgezockter Strafverteidiger. Schauspiellegende Robert Duvall beeindruckt in der Rolle des strengen Patriarchen, für die er zu Recht die siebte Oscar-Nominierung seiner großen Karriere bekam. Stilsicher führt Regisseur David Dobkin sein Gerichtsdrama auf die Plädoyers zu, bei denen es ebenso um den Fall wie den Vater-Sohn-Konflikt geht. Auch in den Nebenrollen ist der Film bestens besetzt mit Billy Bob Thornton als knallhartem Staatsanwalt und Vincent D'Onofrio in der Rolle des großen Bruders, bei dem Hank in einer schweren Schuld steht.