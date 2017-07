Lach- und Sachgeschichten, heute mit einem tanzenden Feuerwehrauto, Willis großem Auftritt, ganz viel Kabelsalat, mit Käpt'n Blaubärs einmaliger Briefmarkensammlung - und natürlich mit der Maus, dem Elefanten und der Ente. Sommer-Sachgeschichten-Reihe: Feuerwehrauto, Teil 2 - Schrauben über Schrauben und jede Menge Kabelsalat: Überall am Feuerwehrauto wird gearbeitet. Kästen, Platten und Schutzbleche befestigen die Monteure am Podium des LKWs. Das Fahrerhaus muss komplett auseinandergenommen werden. Die Stützbeine funktionieren schon. Um sie zu testen, beginnt der Wagen zu "tanzen". Die Feuerwehr fasziniert viele Kinder und Erwachsene - doch wie wird ein Feuerwehrauto eigentlich gebaut? Das zeigt "Die Sendung mit der Maus" diesen Sommer an vier Sonntagen. Ringelgasse 19: "Als Willi Held des Tages war" - Als alle gemeinsam im Hof Fußball spielen wollen, fällt ihnen auf, dass Willi weg ist. Die Aufregung ist groß. Doch schon bald bringt die Feuerwehr den kleinen Jungen wieder nach Hause, der den anderen Kindern von einem tollen Abenteuer erzählt. Käpt'n Blaubärs Seemannsgarn: "Opa's Briefmarken" - Briefmarken lügen nicht, behauptet Käpt'n Blaubär. Doch Inselländer wie Tanna-Tuva, Katalanga oder Malukku Selatan kommen den Bärchen spanisch vor. Dabei war Opa selber da, um die Bewohner vor dem schrecklichen Kommodowaran zu retten. Blaubärs Mittel gegen den Drachen: die schönsten Seemannslieder...