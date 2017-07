Fußball Live - International Champions Cup - Real Madrid - Manchester United, in Santa Clara/USA Heute | Sport 1 | 23:00 - 01:00 Uhr | Fußball Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Champions Cup: Real Madrid - Manchester United in Santa Clara/USA. Vor drei Jahren gab's in diesem Duell einen US-Zuschauerrekord beim "Soccer": 109 318 Fans sahen den 3:1-Sieg von ManU. Laufzeit: 120 Minuten Genre: Fußball, 2017 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets